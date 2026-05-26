Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростех передал ВКС России новую партию истребителей Су-35С

В Ростехе отметили, что самолеты Су-35С прошли полный цикл заводских испытаний.

Воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей Су-35С. Передачу осуществила Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в структуру Ростеха. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний», — указано в заявлении.

В госкорпорации уточнили, что техника проверялась в различных режимах работы летчиками Минобороны. После того как эксперты убедились в надежности истребителей, их сразу же отправили к месту базирования.

В Ростехе также напомнили, для чего нужны армии РФ эти самолеты. Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе и поражения наземных целей на значительном удалении от аэродрома.

Ранее стало известно, что «Ростех» готовится показать новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель». Его будут использовать для уничтожения различных дронов.