Ростех передал ВКС России новую партию истребителей Су-35С

Воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей Су-35С. Передачу осуществила Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в структуру Ростеха. Об этом сообщили в госкорпорации.
«Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний», — указано в заявлении.
В госкорпорации уточнили, что техника проверялась в различных режимах работы летчиками Минобороны. После того как эксперты убедились в надежности истребителей, их сразу же отправили к месту базирования.
В Ростехе также напомнили, для чего нужны армии РФ эти самолеты. Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе и поражения наземных целей на значительном удалении от аэродрома.
Ранее стало известно, что «Ростех» готовится показать новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель». Его будут использовать для уничтожения различных дронов.