Глава МИД Литвы объяснил свой призыв атаковать Калининград

Глава Министерства иностранных дел Литвы Кестутис Будрис объяснил, что заявление о наличии у НАТО возможности атаковать объекты в Калининградской области было сделано с целью продемонстрировать решительный настрой стран Балтии. Соответствующее заявление прозвучало в интервью LRT.

Источник: Reuters

«Речь шла о предполагаемой неспособности стран Балтии защитить себя, о предполагаемых вызовах, которые Россия бросает нам … Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть эти мифы о нашей неспособности защитить себя», — сказал министр.

По его словам, проблема заключается не в Сувалкском коридоре, а в возможностях, которые сосредоточены в Калининграде. «Мы должны проецировать эту уверенность в умы наших западных партнеров, чтобы они представляли себе не только кошмарные сценарии … Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся — мы будем действовать, когда это необходимо. Самое важное — это сдерживание, потому что сдерживание обеспечивает мир», — добавил Будрис.

Ранее в интервью Neue Zurcher Zeitung глава литовского МИД заявил, что у балтийских стран НАТО «есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО» в Калининградской области. В Министерстве иностранных дел РФ подобные высказывания назвали «суицидальной паранойей».

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше