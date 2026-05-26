После операции на простате премьер Израиля вновь в больнице

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали в медицинский центр «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме в понедельник вечером. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на его канцелярию. В офисе политика пояснили, что он проходит стоматологическое лечение, не уточнив его характер.

В последние месяцы состояние здоровья израильского лидера привлекает внимание общественности. Граждане обвиняют Нетаньяху в сокрытии медицинской информации. В апреле его канцелярия опубликовала историю болезни, включая диагноз «рак предстательной железы». В декабре 2024 года политик перенёс операцию по лечению доброкачественного увеличения предстательной железы и после этого находился под регулярным наблюдением врачей.