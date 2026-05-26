NBC узнал об «отчаянных поисках» США металла для вооружений из-за Ирана

США начали искать источники вольфрама, который необходим для создания боеприпасов, ракетных систем и истребителей на фоне истощения арсенала из-за войны с Ираном. При этом Штаты хотят снизить зависимость от поставок из Китая.

Источник: РБК

Война в Иране истощила арсенал США, из-за чего Вашингтон начал «отчаянные поиски» вольфрама — ключевого металла, который используется для создания истребителей, бомб, ракетных систем и другого вооружения, сообщает NBC.

Телеканал назвал вольфрам «незаменимым для национальной обороны». Однако в США с 2015 года нет ни одного действующего коммерческого вольфрамового рудника При этом власти США намерены снизить зависимость от китайских поставок, несмотря на то что Китай является лидером по переработке и производству вольфрама.

«Спрос на вольфрам будет только расти. Поэтому наличие устойчивой цепочки поставок вольфрама будет чрезвычайно важно в течение следующих десяти-двадцати лет», — сказал главный операционный директор горнодобывающей компании Almonty Стив Аллен.

Благодаря госсубсидиям, дешевой рабочей силе и мягкому регулированию Китай десятилетиями доминирует в мировой вольфрамовой промышленности, производя свыше 80% и потребляя более половины мирового объема, пишет NBC.

США же получают вольфрам в основном за счет переработки и сильно зависят от импорта — более 6 тыс. т ежегодно, по данным Геологической службы США. В прошлом году на фоне торговой войны с США Китай ввел экспортный контроль на редкоземельные и критически важные минералы, включая вольфрам, что подтолкнуло цены.

Вольфрам — самый тугоплавкий из металлов, который плавится при температуре 3410  и кипит при 5500 , что сопоставимо с температурой поверхности Солнца. При этом он очень плотный и твердый.

За счет такой прочности его сплавы используют в бронебойных боеприпасах как сердечники, которые помогают пробивать броню, а также для изготовления деталей в авиационной, ракетной и другой военной технике, когда нужно много массы в малом объеме.

Об истощении «металла войны» — вольфрама — в запасах США в начале апреля писал Foreign Policy (FP). Расходы тогда связали с активным использованием США боеприпасов в боях с Ираном.

По информации FP, Вашингтон пытается снизить зависимость от внешних поставок: с 1 января 2027 года должны вступить в силу ограничения Пентагона на источники закупки вольфрама для оборонных цепочек. Издание также упоминает и грант Минобороны США на $6,2 млн для развития проекта компании Golden Metal Resources в Неваде.

