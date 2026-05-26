Депутаты Железногорска обсудили вопрос создания МУП «Горводоканал»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С инициативой создания МУП «Горводоканал» выступила администрация города и обратилась за советом в Совет депутатов.

Источник: НИА Красноярск

«Красэко-электро» отказалось брать сети в концессию и обслуживать коллекторы, насосные станции, очистные сооружения и водопроводные колодцы.

Все потому, что платежи за негативное воздействие на окружающую среду с этого года увеличились. Ожидается, что 2030-му годовой платеж для города составит около 1 млрд. рублей. Необходима реконструкция очистных сооружений. Сумма на составит около 5 млрд. рублей.

Чтобы городские сети не остались бесхозными, предлагается создать муниципальное унитарное предприятие «Говодоканал» и искать средства на реконструкцию в федеральном бюджете. Поддержать инициативу депутатам предстоит на сессии 28 мая.