Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону Желтого моря

Пхеньян во вторник, 26 мая, выпустил как минимум один снаряд неизвестного типа в сторону Желтого моря, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
В ведомстве добавили, что анализируют подробности запуска.
Если подтвердится информация, что Северная Корея запустила баллистическую ракету, это будет восьмой запуск КНДР подобного снаряда с начала 2026 года.
Ранее, 19 апреля, южнокорейский комитет начальников штабов сообщил о запуске Северной Кореей баллистической ракеты неопределенного типа в сторону Японского моря. Токио выразил протест Пхеньяну и заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».