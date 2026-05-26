Путин: военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась

«Сегодня военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Серьезный кризис охватил Ближний Восток. Новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи наших границ. В этой связи важно максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные, технические возможности ваших структур для надеждой защиты всего Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз, регулярно обмениваться информацией, вырабатывать единые подходы в решении общих задач», — отметил Путин.
Как уточнил президент, в ходе заседания планируется детально рассмотреть широкий спектр профессиональных вопросов. В их числе — усиление борьбы с терроризмом и экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, киберпреступлениями и иными системными угрозами безопасности.
«Уверен, что результаты заседания послужат обеспечению безопасного и стабильного развития наших стран и народов. Желаю вам плодотворной работы и успехов», — заключил глава государства.