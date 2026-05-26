Путин: военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась

Президент России Владимир Путин заявил об осложнении военно-политической ситуации в мире и появлении новых очагов нестабильности вблизи границ стран СНГ. Соответствующее обращение главы государства прозвучало на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Серьезный кризис охватил Ближний Восток. Новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи наших границ. В этой связи важно максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные, технические возможности ваших структур для надеждой защиты всего Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз, регулярно обмениваться информацией, вырабатывать единые подходы в решении общих задач», — отметил Путин.

Как уточнил президент, в ходе заседания планируется детально рассмотреть широкий спектр профессиональных вопросов. В их числе — усиление борьбы с терроризмом и экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, киберпреступлениями и иными системными угрозами безопасности.

«Уверен, что результаты заседания послужат обеспечению безопасного и стабильного развития наших стран и народов. Желаю вам плодотворной работы и успехов», — заключил глава государства.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше