Путин: Военно-политическая ситуация в мире серьезно осложнилась

Ситуация в мире серьезно осложнилась. На границах стран СНГ фиксируются новые очаги нестабильности. Об этом заявил в своем обращении президент РФ Владимир Путин к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб членов СНГ.
«Сегодня военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Серьезный кризис охватил Ближний Восток. Новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи наших границ», — отметил глава государства.
По этой причине Путин призывает руководство стран содружества использовать по максимуму оперативные и технические возможности структур для надеждой защиты своих территорий. Более того, политик заявил, что государствам следует постоянно быть на связи для обмена ценной информацией и разработке решений по безопасности.
Ранее Владимир Путин заявлял, что в нынешних условиях россиянам как никогда важно сохранять единство. Ведь только так можно противостоять различным внешним угрозам.