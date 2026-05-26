ФСБ: Запад рассчитывает подорвать страны СНГ изнутри

«Запад рассчитывает заблокировать интеграционные процессы, подорвать страны СНГ изнутри, заставить народы забыть общую историю и стравить между собой. Установить здесь свое господство», — отметил он.
По словам главы ФСБ, что касается обстановки на внешних рубежах СНГ, угрозы растут по многим направлениям. Он привел в пример международный терроризм, организованную преступность и наркоторговлю, а также информационную войну.
Бортников отметил важность объективно оценивать ситуацию и совместно защищать интересы государств СНГ.
Ранее сайт KP.RU писал, что сотрудники ФСБ не допустили взрыва на газовозе «АРРХЕНИУС», который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга в Кингисеппском районе.