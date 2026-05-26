Рубио после разговора с Лавровым передал Трампу сообщение от Путина

Госсекретарь США Марко Рубио проинформировал Дональда Трампа об итогах телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Господин Рубио заявил, что передал американскому президенту сообщение от Владимира Путина.
Госсекретарь рассказал, что проинформировал господина Трампа «о шагах российской стороны». Среди прочего, господин Лавров уведомил американскую сторону о решении России ударить по Киеву. По мнению госсекретаря, «в Киеве очень опасно уже несколько лет».
«Я говорил с ним вчера об этом и о паре других вопросов. И, очевидно, Путин попросил его позвонить мне для передачи сообщения напрямую президенту (США.— “Ъ”). Что я и сделал», — добавил Марко Рубио, не приведя подробностей (цитата по ТАСС).
25 мая МИД России заявил, что российская армия готовится нанести удары по местам производства и программирования беспилотников ВСУ, а также по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. Ведомство призвало иностранцев покинуть город. Вечером того же дня Сергей Лавров созвонился с господином Рубио. По данным Госдепа, они обсудили Украину и Иран.