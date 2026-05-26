США заявили о сохранении перемирия после ударов по Ирану

Удары США по иранским ракетным установкам и катерам не означают, что режим прекращения огня нарушен. Об этом в соцсети Х написала журналистка Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на источники.
«По словам двух хорошо осведомленных источников, это не означает, что режим прекращения огня завершен», — написала Гриффин.
Ранее представитель центрального командования США Тим Хокинс сообщил телеканалу Fox, что американские военные атаковали пусковые установки ракет на юге Ирана, а также иранские катера, пытавшиеся установить мины. Он отметил, что удары нанесены «в целях самообороны».
Позднее высокопоставленный американский чиновник уточнил, что под удар попали два катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) в иранском порту Бандар-Аббас и что ЗРК якобы был направлен на американские самолеты.
Как сообщило иранское агентство Tasnim, в Бандар-Аббасе прозвучали три взрыва.
По данным Гриффин, удары США уже прекратились. Журналистка подчеркнула, что они «носили оборонительный, а не наступательный» характер и не считаются попыткой нарушить режим прекращения огня.
8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Позднее он продлил прекращение огня на неопределенный срок.
В начале мая США и Иран обменялись ударами в Ормузском проливе. Тогда американские военные атаковали порт Бандар-Аббас и остров Кешм, а иранские в свою очередь ударили по трем эсминцам — USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия, а Трамп назвал произошедшее «ласковым пинком».
