США заявили о сохранении перемирия после ударов по Ирану

В начале мая США и Иран обменялись ударами в Ормузском проливе. Тогда американские военные атаковали порт Бандар-Аббас и остров Кешм, а иранские в свою очередь ударили по трем эсминцам — USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия, а Трамп назвал произошедшее «ласковым пинком».