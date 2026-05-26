5. Военно-политическая обстановка заметно осложнилась — Путин

Обращаясь к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ, Владимир Путин констатировал серьёзное ухудшение глобальной военно-политической обстановки. Он отметил, что затяжной кризис охватил Ближний Восток, а новые очаги нестабильности возникают, в частности, вблизи границ государств Содружества. Глава российского государства призвал коллег максимально задействовать все имеющиеся ресурсы для надёжной защиты стран СНГ от внутренних и внешних угроз.
«Сегодня военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Серьезный кризис охватил Ближний Восток. Новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи наших границ. В этой связи важно максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные, технические возможности ваших структур для надежной защиты всего Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз, регулярно обмениваться информацией, вырабатывать единые подходы в решении общих задач».
Путин также подчеркнул, что на заседании предстоит предметно обсудить противодействие терроризму, экстремизму, транснациональной организованной преступности и киберпреступлениям. Он выразил уверенность, что итоги встречи послужат обеспечению безопасного и стабильного развития стран-участниц, и пожелал собравшимся плодотворной работы.