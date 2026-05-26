Бортников заявил о пресечении ввоза более 500 взрывных устройств Украиной

ФСБ совместно со спецслужбами Белоруссии пресекла попытку ввоза в Россию Украиной свыше 500 взрывных устройств в начале 2026 года. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств — участников СНГ, передает ТАСС.
По словам директора ФСБ, эти взрывные устройства предназначались для совершения терактов.
Бортников добавил, что, кроме Белоруссии, такое сотрудничество ведется и с другими спецслужбами стран СНГ, «но раскрывать подробности пока нецелесообразно».
ФСБ периодически отчитывается о предотвращении терактов, которые намеревались устроить спецслужбы Украины. Так, в конце мая ведомство сообщило о предотвращении попытки теракта под Белгородом, где местная жительница должна была стать «живой бомбой», но обратилась напрямую к силовикам и спасла себе жизнь.
