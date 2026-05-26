Бортников рассказал, с помощью чего США ликвидировали руководство Ирана

США и Израиль ликвидировали представителей высшего руководства Ирана с помощью данных, полученных через программные «закладки» в системах видеомониторинга в Тегеране, заявил директор ФСБ Александр Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств — участников СНГ, передает ТАСС.
«Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены в том числе через программные “закладки” в системах видеомониторинга в Тегеране», — сказал он.
