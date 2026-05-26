Бортников заявил об угрозе использования выходцев из СНГ в войне с Ираном

Вооруженный конфликт США и Израиля с Ираном рискует выйти за пределы ближневосточного региона, заявил глава ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ (СОРБ), передает «Интерфакс».
Бортников заявил, что западные спецслужбы «не оставляют попыток задействовать боевиков-террористов из Сирии в качестве прокси-силы в войне с Ираном», в том числе — находящихся в сирийских тюрьмах выходцев из стран СНГ, которые воевали в составе «Исламского государства» (ИГ, признана в России террористической организацией и запрещена).
По его словам, боевиков могут задействовать не только на Ближнем Востоке, но и в странах исхода, в связи с чем источник террористической угрозы будет находиться «в непосредственной близости от южных рубежей СНГ».
«Последствия расшатывания ситуации на Ближнем Востоке самым непосредственным образом отразятся на безопасности стран Содружества», — сказал Бортников.
