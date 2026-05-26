Украина стала полигоном для испытаний новых видов оружия и новых форм ведения войны. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств — участников СНГ.
«Под лживые обещания скорого принятия в ЕС страну превратили в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России. По сути, в полигон по испытанию новых видов вооружения, обучения военных систем искусственного интеллекта, отработки новых форм и методов войны под “чужим флагом”, — сказал Бортников.
Александр Бортников: биография главы ФСБ и того, кто много лет противостоит терроризму
Александр Бортников: биография главы ФСБ и того, кто много лет противостоит терроризму