Глава ФСБ Бортников заявил о лабораториях НАТО с биооружием во всем мире

НАТО продолжает программу создания биологического оружия избирательного действия в Азии, Африке, Латинской Америке, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

Источник: РБК

По его словам, лаборатории НАТО работают также на территории СНГ. «Множество доказательств такой деятельности собрано нашими вооруженными силами в ходе специальной военной операции на Украине», — сказал Бортников (цитата по ТАСС).

Он также заявил, что происходящие утечки патогенов, при этом, подают как естественные причины.

Опасность скрытного избирательного и запрограммированного воздействия биологического оружия очевидна, сказал Бортников. Он подчеркнул, что вектор, источники и масштабы применения такого оружия будут определяться далеко за пределами СНГ.

Кроме того, развитие технологий искусственного интеллекта повышает риски биотерроризма, сказал Бортников.

Ранее в мае Национальная разведка США сообщила о расследовании деятельности более чем 120 биологических лабораторий за рубежом в рамках усилий по прекращению потенциально опасных экспериментов с вирусами в соответствии с указом президента Дональда Трампа.

Свыше 40 лабораторий, охваченных расследованием, расположены на Украине и могут «подвергнуться риску компрометации» из-за российско-украинского конфликта, считают в ведомстве.

Москва требовала решить вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью США на территории Украины.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше