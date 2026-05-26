По его словам, лаборатории НАТО работают также на территории СНГ. «Множество доказательств такой деятельности собрано нашими вооруженными силами в ходе специальной военной операции на Украине», — сказал Бортников (цитата по ТАСС).
Он также заявил, что происходящие утечки патогенов, при этом, подают как естественные причины.
Опасность скрытного избирательного и запрограммированного воздействия биологического оружия очевидна, сказал Бортников. Он подчеркнул, что вектор, источники и масштабы применения такого оружия будут определяться далеко за пределами СНГ.
Кроме того, развитие технологий искусственного интеллекта повышает риски биотерроризма, сказал Бортников.
Ранее в мае Национальная разведка США сообщила о расследовании деятельности более чем 120 биологических лабораторий за рубежом в рамках усилий по прекращению потенциально опасных экспериментов с вирусами в соответствии с указом президента Дональда Трампа.
Свыше 40 лабораторий, охваченных расследованием, расположены на Украине и могут «подвергнуться риску компрометации» из-за российско-украинского конфликта, считают в ведомстве.
Москва требовала решить вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью США на территории Украины.
