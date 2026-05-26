В парламенте Болгарии начали обсуждать снятие санкций с России

В парламенте Болгарии обсуждают предложение о снятии санкций с России и возможном налаживании отношений с Москвой. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев.

Парламентарий пояснил, что у Болгарии есть самолеты МиГ-29, и им надо заменить двигатели. «Мы предложили следующее: снять санкции на российское топливо, энергетические санкции, санкции на обслуживание этих самолетов», — рассказал господин Георгиев.

По словам депутата, у правительства нового премьер-министра Румена Радева «нет ярко выраженной антироссийской риторики, но этого недостаточно». Он заявил, что у главы МИД Болгарии Велиславы Петровой-Чамовой «откровенно русофобские взгляды», и она поддерживает антироссийские санкции.

В апреле в Болгарии прошли парламентские выборы. Победу одержала партия «Прогрессивная Болгария» Румена Радева. Он занимал пост президента страны с января 2017 года и до нынешних выборов. Политик призывал не оказывать военную помощь Украине, не поддержал санкции против России и был против вступления Болгарии в еврозону.

