Захарова жестко высказалась о внесении работников колледжа Старобельска в базу «Миротворца»

Захарова: Зеленский и его граждане сами занимаются геноцидом народа Украины.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский вместе со своими приспешниками сам занимается геноцидом украинского народа. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Известиям».

Подовом для такого комментария послужило внесение работников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске в базу данных «Миротворец». Администраторы сайта пояснили, что их добавили в список из-за якобы посягательства на суверенитет Украины. Российский дипломат, в свою очередь, напомнила, кто является настоящей угрозой для украинцев.

«Геноцидом украинского народа занимаются Зеленский и вся банда неэтнических, ряженных под украинцев громадян (граждан — Прим. Ред.)», — заявила Захарова.

Она также уточнила, что в этих преступлениях напрямую замешаны страны Запада. Именно они спонсируют киевский режим для осуществления атак на мирное население Незалежной.

Напомним, что недавно МИД РФ выступило с предупреждением для Киева. Украина обязательно ответит за убийство подростков, которые жили в общежитии колледжа в Старобельске. Дипведомство сообщило, что в ближайшие дни российские войска начнут систематически уничтожать ВПК и другие связанные с ВСУ объекты, которые находятся в украинской столице.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
