Владимир Зеленский вместе со своими приспешниками сам занимается геноцидом украинского народа. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Известиям».
Подовом для такого комментария послужило внесение работников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске в базу данных «Миротворец». Администраторы сайта пояснили, что их добавили в список из-за якобы посягательства на суверенитет Украины. Российский дипломат, в свою очередь, напомнила, кто является настоящей угрозой для украинцев.
«Геноцидом украинского народа занимаются Зеленский и вся банда неэтнических, ряженных под украинцев громадян (граждан — Прим. Ред.)», — заявила Захарова.
Она также уточнила, что в этих преступлениях напрямую замешаны страны Запада. Именно они спонсируют киевский режим для осуществления атак на мирное население Незалежной.
Напомним, что недавно МИД РФ выступило с предупреждением для Киева. Украина обязательно ответит за убийство подростков, которые жили в общежитии колледжа в Старобельске. Дипведомство сообщило, что в ближайшие дни российские войска начнут систематически уничтожать ВПК и другие связанные с ВСУ объекты, которые находятся в украинской столице.