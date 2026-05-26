Глава МИД Литвы спустя неделю объяснил, зачем предложил НАТО атаковать Калининград

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис разъяснил, зачем неделю назад заявлял, что НАТО сможет прорвать оборону России в Калининграде, сообщает «Sputnik Литва».
«Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию», — заявил Будрис в интервью LRT. По его словам, проблема не в Сувалкском коридоре, а в возможностях, которые есть в Калининграде.
Он добавил, что страны Балтии защищают себя, «потому что будут защищать не только свою территорию, и должны проецировать эту уверенность в умы западных партнеров, чтобы они видели не только кошмарные сценарии». Самое важное, по его словам, это сдерживание, потому что «сдерживание обеспечивает мир».
Ранее президент страны Гитанас Науседа отметил, что заявление главы МИД Литвы по поводу возможного нападения НАТО на Калининград является «не самым удачным». «Вероятно, господин Будрис, как эксперт по безопасности, взял верх над господином Будрисом как министром. Начались рассуждения о гипотетических сценариях, которые, возможно, подходят для эксперта по безопасности, но не совсем уместны для министра иностранных дел», — высказался Науседа.