ОАК передала в войска очередную партию самолетов Су-35С

«В рамках выполнения целевых задач, поставленных Министерством обороны Российской Федерации по обеспечению группировок войск вооружением и техникой в объеме решаемых ими задач, была получена новая партия самолетов Су-35С. Су-35С — это маневренный многофункциональный истребитель. Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять. Мы выполняем на данном самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения», — отметил летчик Су-35С Воздушно-космических сил России.