Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний. Машины были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования, сообщает пресс-служба Госкорпорации Ростех.
«В рамках выполнения целевых задач, поставленных Министерством обороны Российской Федерации по обеспечению группировок войск вооружением и техникой в объеме решаемых ими задач, была получена новая партия самолетов Су-35С. Су-35С — это маневренный многофункциональный истребитель. Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять. Мы выполняем на данном самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения», — отметил летчик Су-35С Воздушно-космических сил России.
ОАК передала в войска очередную партию самолетов Су-35С.
Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.
Напомним, российские многофункциональные истребители Су-35 собирают в Хабаровском крае на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ). Предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и является главным серийным производителем этих самолетов. Первый летный образец самолета Су-35 был собран на КнААПО к августу 2007 г.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что специалисты Объединенной авиастроительной корпорации приступили к летным испытаниям двухместного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Д. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания.