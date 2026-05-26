Бортников: Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия

В начале 2026 года ФСБ России и КГБ Белоруссии сорвали попытку Украины ввезти в Россию более 500 взрывных устройств для совершения терактов, заявил директор российской спецслужбы Александр Бортников. По его словам, Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия.

Господин Бортников выступил на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ). Он заявил что «европейские покровители» превратили Украину в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России. Взамен Украине якобы обещают скорое принятие в Евросоюз.

«Под плотной опекой Запада Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества. Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов», — сказал Александр Бортников.

Летом 2022 года Европол выявил признаки «организованной контрабанды оружия» с Украины. По данным организации, преступники вывозят в Европу «значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов». Еврокомиссия планировала создать центр борьбы с контрабандой оружия с Украины, а США хотели отправить аудиторов и следователей в зону боевых действий для усиления мониторинга предоставляемой помощи. В мае этого года МВД Польши разработало план по борьбе с нелегальным трафиком оружия с Украины.

