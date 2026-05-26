Бортников: Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия

Летом 2022 года Европол выявил признаки «организованной контрабанды оружия» с Украины. По данным организации, преступники вывозят в Европу «значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов». Еврокомиссия планировала создать центр борьбы с контрабандой оружия с Украины, а США хотели отправить аудиторов и следователей в зону боевых действий для усиления мониторинга предоставляемой помощи. В мае этого года МВД Польши разработало план по борьбе с нелегальным трафиком оружия с Украины.