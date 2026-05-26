Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учитель физкультуры стал мэром Серова

Депутаты Гордумы проголосовали за Александра Вовякова.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Городской думы Серова на тайном голосовании выбрали нового мэра. Им стал Александр Вовяков, который исполнял обязанности главы города с 2024 года. Об этом сообщает «ФедералПресс».

На голосование заявились три кандидатуры: за Вовякова отдали голоса 18 народных избранников, двое проголосовали против, за депутата Сергея Семакина — двое «за», 18 — «против». Заместитель директора колледжа Юлия Лузина не набрала ни одного голоса.

Александр Вовяков родился в Серове в 1986 году, он окончания институт физической культуры Уральского государственного педагогического университета.

В мэрию Серова пришел в 2007 году, работал в комитете по физкультуре, спорту и молодежной политике, который возглавил через несколько лет. Позже занимал пост заместителя главы ГО по социальным вопросам, а потом был врио Серова.

Прежний мэр городского округа Василий Сизиков был уволен в связи с утратой доверия.