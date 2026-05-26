СБ РФ: Запад передает оружие террористам и снабжает их развединформацией

Некоторые страны Запада активно используют террористов в своих целях, а также передают им современное оружие, снабжая разведывательной информацией. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов.
По его словам, такие вызовы и угрозы безопасности, как терроризм и экстремизм, никуда не делись. В то время как отдельные страны Запада не только не борются с радикалами, но также и используют их в собственных целях.
«Террористам передается современное оружие, предоставляются передовые образцы средств слежения и разведки, осуществляется снабжение разведывательной информацией», — сказал Венедиктов на открытии Международного форума по безопасности.