Из-за повреждения энергоинфраструктуры в четерых областях Украины нет света

Подача электроэнергии прекращена в Днепропетровской, Житомирской, Сумской и Харьковской областях Украины. Свет также отключен на территориях Донецкой Народной Республики и Запорожской области, которые остаются под контролем Киева.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Укрэнерго», причиной отключения стало повреждение энергетической инфраструктуры. Информация о сроках восстановления электроснабжения пока не приводится.
Напомним, что МИД РФ накануне делал официальное предупреждение, что Россия приступает к планомерным ударам по объектам в Киеве, задействованным для нужд ВС Украины. Также атаки планировалиь по другим регионам Украины. Как сообщалось ранее, ВС РФ провели массированный ракетный удар по военным объектам в Одессе.