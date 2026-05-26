Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Запад разжигает панику вокруг вируса Эбола, чтобы оправдать энергетические проблемы в Европе и Великобритании. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X.
Дмитриев отметил, что после того, как утихла паника по поводу хантавируса, на Западе теперь пытаются создать новую — вокруг Эболы. По его словам, любой вирус используется для оправдания неминуемых энергетических ограничений в ЕС и Британии.
«Единственные вирусы, которые могут привести к энергетическим ограничениям в ЕС/Великобритании, — это вирусы ошибочных бюрократических решений и ложных утверждений», — написал Дмитриев.
Как писал KP.RU, ранее издание Financial Times сообщило о снижении заработных плат и росте цен в США, Великобритании и других развитых странах на фоне кризиса на Ближнем Востоке. По данным FT, потребительские расходы государствах испытывают серьезное давление.