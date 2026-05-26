JW: у Зеленского нет доказательств нападения Белоруссии

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы имеющей место подготовке военного конфликта со стороны Белоруссии не имеют под собой оснований и не подкреплены доказательствами. Об этом 26 мая сообщает немецкий журнал Junge Welt (JW).

Источник: Reuters

«Зеленский не предоставил никаких доказательств своих заявлений», — говорится в материале издания.

Как отмечается в публикации, слова политика опровергают сами украинские пограничники, которые не обнаружили свидетельств подготовки к конфликту, о котором говорит Зеленский.

«Украинские военные и пограничники заявили, что в настоящее время в белорусско-украинском приграничном регионе нет передвижений войск или какой-либо другой подготовки к конфликту», — уточняет журнал.

Зеленский 21 мая заявил, что Белоруссия должна осознавать последствия якобы готовящихся агрессивных действий против Украины. В тот же день белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что в случае нападения на республику страна не будет церемониться.

