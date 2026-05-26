JW: у Зеленского нет доказательств нападения Белоруссии

«Зеленский не предоставил никаких доказательств своих заявлений», — говорится в материале издания.
Как отмечается в публикации, слова политика опровергают сами украинские пограничники, которые не обнаружили свидетельств подготовки к конфликту, о котором говорит Зеленский.
«Украинские военные и пограничники заявили, что в настоящее время в белорусско-украинском приграничном регионе нет передвижений войск или какой-либо другой подготовки к конфликту», — уточняет журнал.
Зеленский 21 мая заявил, что Белоруссия должна осознавать последствия якобы готовящихся агрессивных действий против Украины. В тот же день белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что в случае нападения на республику страна не будет церемониться.