Глава ФСБ назвал тревожным сигналом убийство руководства Ирана с помощью видеосистем

Директор ФСБ России Александр Бортников назвал «тревожным сигналом» использование заложенных программ в видеосистемах в Тегеране для убийства руководства Ирана. Вероятность взлома таких систем повышается из-за использования иностранных платформ и ИИ-сервисов, пояснил господин Бортников.

Директор ФСБ России Александр Бортников назвал «тревожным сигналом» использование заложенных программ в видеосистемах в Тегеране для убийства руководства Ирана. Вероятность взлома таких систем повышается из-за использования иностранных платформ и ИИ-сервисов, пояснил господин Бортников.

«Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены в том числе через программные “закладки” в системах видеомониторинга в Тегеране», — сказал глава ФСБ на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств — участников СНГ.

Александр Бортников отметил, что зарубежные нейросетевые модели недостаточно «прозрачные», чтобы использовать их в системах принятия решений. Надежность «полностью цифровых механизмов» оперативного управления также не гарантирована в случае возможного кризиса, добавил господин Бортников. «Имеет смысл подумать о причинах столь живого интереса западников к форсированному внедрению своих цифровых инноваций в стратегически важных отраслях экономики стран СНГ», — заключил глава ФСБ.

После начала операции США и Израиля против Ирана погибли несколько членов руководства республики. Среди них — верховный лидер страны Али Хаменеи, его советник по вопросам безопасности, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал, министр обороны, начальник Генштаба вооруженных сил и другие. Financial Times со ссылкой на источники писала, что израильская разведка несколько лет взламывала камеры видеонаблюдения на дорогах Тегерана, чтобы вычислить координаты руководства Ирана для ударов по нему.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше