Глава ФСБ назвал тревожным сигналом убийство руководства Ирана с помощью видеосистем

После начала операции США и Израиля против Ирана погибли несколько членов руководства республики. Среди них — верховный лидер страны Али Хаменеи, его советник по вопросам безопасности, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал, министр обороны, начальник Генштаба вооруженных сил и другие. Financial Times со ссылкой на источники писала, что израильская разведка несколько лет взламывала камеры видеонаблюдения на дорогах Тегерана, чтобы вычислить координаты руководства Ирана для ударов по нему.