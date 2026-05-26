Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в обращении к участникам Международного антифашистского форума заявила, что попытки Запада пересмотреть итоги Второй мировой войны, а также оправдание и героизация геноцида народов СССР привели к возрождению на Украине неонацизма. Пост об этом Лантратова опубликовала в мессенджере MAX.
Яна Лантратова отметила, что из горького опыта Второй мировой войны появилась международная система защиты прав человека. Однако, по ее словам, уроки той войны не были усвоены.
Омбудсмен подчеркнула, что Украину целенаправленно готовили к конфликту против России. В учебниках для украинских школьников Россию представляли «страной-агрессором», а русских называли «оккупантами и врагами», добавила она.
Как писал KP.RU, ранее директор Историко-документального департамента министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Баздникин назвал борьбу с историческим ревизионизмом и реваншизмом приоритетом российской внешней политики.