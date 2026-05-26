Politico: часть ЕС выступила против назначения переговорщика с РФ

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя вопрос о возможном переговорщике между Россией и Европой, указал, что лично для него предпочтительной кандидатурой является бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом глава государства подчеркнул, что выбор остается за европейской стороной, и отметил необходимость наличия у такого лидера доверия со стороны Европы и отсутствия высказываний, оскорбительных для России. Путин также напомнил, что инициатива прекращения диалога исходила от Европы, а не от России.