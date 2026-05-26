Politico: часть ЕС выступила против назначения переговорщика с РФ

Чиновники из европейских государств, поддерживающих Киев, выступают против назначения спецпосланника от Европы для переговоров с Россией. Как сообщает газета Politico, они опасаются, что такой шаг способен ослабить текущую стратегию давления на Москву через санкционные механизмы.

Источник: AP 2024

«Высокопоставленные чиновники из стран, поддерживающих Украину, отвергают идею назначения спецспосланника от Европы…, утверждая, что… подобное назначение может подорвать усилия по оказанию давления на Россию с помощью санкций», — отмечается в публикации.

В России неоднократно заявляли, что ограничительные меры, введенные против страны, не достигли поставленных целей, а экономика демонстрирует рост.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя вопрос о возможном переговорщике между Россией и Европой, указал, что лично для него предпочтительной кандидатурой является бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом глава государства подчеркнул, что выбор остается за европейской стороной, и отметил необходимость наличия у такого лидера доверия со стороны Европы и отсутствия высказываний, оскорбительных для России. Путин также напомнил, что инициатива прекращения диалога исходила от Европы, а не от России.