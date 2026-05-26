Умеряющий пыл Запада «Сармат» и выбор Армении. Заявления Шойгу

Удачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» умерят пыл западных стратегов и заставят трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики по отношению к России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Он также выразил сожаление, что Армения ищет защиту у непосредственного источника угрозы.
ТАСС собрал ключевые заявления секретаря СБ РФ.
Деградация ситуации в сфере международной безопасности
- Ситуация в сфере международной безопасности стремительно деградирует: «Ситуация в сфере международной безопасности стремительно деградирует. В зоне ответственности организации наряду с существующими появляются новые вызовы и угрозы».
- Особенно напряженная обстановка «складывается у западных рубежей» ОДКБ.
Угроза от НАТО
- Основная угроза для ОДКБ исходит от НАТО и входящих в блок стран «так называемой цивилизованной Европы, впавших в реваншистский и милитаристский угар».
- ОДКБ адекватно оценивает риски для безопасности от наращивания военного и разведывательного потенциала НАТО в западном регионе: «Мы адекватно оцениваем риски планомерного наращивания количества учений, военного потенциала, инфраструктуры и разведывательной деятельности НАТО в западном регионе коллективной безопасности и предпринимаем меры по их минимизации».
Испытания «Сармата»
- Удачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» умерят пыл западных стратегов и заставят трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики по отношению к России: «Уверен, что состоявшиеся недавно удачные испытания баллистической ракеты “Сармат” и прошедшие на прошлой неделе учения по применению ядерных сил умерят пыл западных стратегов и заставят трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики в отношении России и ее союзников».
Выбор Армении
- Желание Еревана найти покровительство у источника угрозы вызывает сожаление: «Проблем много, и решать их гораздо эффективнее сообща. Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы».
- «Это выбор руководства Армении и его ответственность за будущее своей страны и народа».
