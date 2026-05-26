В Акмолинской области начали проактивно восстанавливать права граждан

В Акмолинской области начали восстанавливать права граждан без их повторных заявлений, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Речь идет о новом проактивном механизме, который заработал после изменений в законодательстве о государственных услугах. Теперь, если нарушение уже выявлено, человеку не нужно снова собирать документы, писать обращения и проходить весь путь заново — госорган обязан самостоятельно исправить ситуацию.

Только с начала 2026 года Департамент Агентства по делам государственной службы по Акмолинской области восстановил права 73 жителей региона именно в таком формате. Это стало возможным после поправок в Закон «О государственных услугах», вступивших в силу 6 апреля 2024 года.

По сути, речь идет о переходе от бюрократического подхода к более сервисной модели работы государства. Если раньше даже после признания ошибки человеку зачастую приходилось повторно подавать документы и снова ждать решения, то теперь механизм восстановления запускается автоматически.

Как это работает.

После рассмотрения жалоб или проверок специалисты департамента выносят решение о необходимости восстановить нарушенные права гражданина. Далее государственный орган уже самостоятельно принимает меры через информационные системы, без повторного участия заявителя.

Для этого в системе «Е-лицензирование», где оказываются многие востребованные госуслуги, был внедрен специальный модуль. Он позволяет госорганам оперативно возвращать заявки на этап рассмотрения, исправлять нарушения и завершать оказание услуги без нового обращения со стороны человека.

Один из показательных случаев произошел в Аршалынском районе.

Жителю села Арнасай отказали в предоставлении прав на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Отказ оказался необоснованным. После обращения гражданина Департамент Агентства по делам государственной службы провел рассмотрение жалобы и обязал местный исполнительный орган восстановить нарушенные права заявителя.

В результате государственный орган самостоятельно восстановил заявку в системе «Е-лицензирование». После повторного рассмотрения гражданин получил положительное заключение земельной комиссии.

Почему это важно.

Эксперты отмечают: подобный механизм — один из ключевых признаков цифровизации госуслуг нового поколения. Главная цель здесь — не просто наказать за нарушение, а быстро устранить последствия для человека.

Особенно это важно для социальных и земельных вопросов, где задержки напрямую влияют на качество жизни граждан. Ранее даже после подтверждения ошибки процесс мог затянуться на месяцы. Теперь система постепенно переходит к принципу: «ошибся госорган — исправляет сам госорган».

При этом в Агентстве подчеркивают, что жители по-прежнему могут сообщать о проблемах при получении госуслуг. Для этого доступны обращения, жалобы и отклики через Telegram-бота «EgovKzBot2.0».

Фактически речь идет о новой практике, когда государственная система начинает работать на опережение — без лишней бюрократии и повторных походов по инстанциям.