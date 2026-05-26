В Иркутске состоялось заседание глав спецслужб стран СНГ

IrkutskMedia, 26 мая. Сегодня в Иркутской области прошло 58-е заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Открыл мероприятие генерал армии, директор ФСБ России Александр Бортников.
Как рассказали в пресс-службе ФСБ РФ, в собрании приняли участие делегации восьми стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В состав представителей вошли члены антитеррористических центров, Исполнительного комитета СНГ. В качестве наблюдателей выступили Службы внешней разведки Азербайджана и России.
Полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев огласил участникам мероприятия приветственное слово Владимира Путина. В послании глава государства отметил важность использования возможностей спецслужб в условиях сложившейся военно-политической ситуации в мире для защиты стран постсоветского пространства от потенциальных внешних угроз.
В своей вступительной речи Александр Бортников отметил необходимость совместной защиты интересов государств СНГ, построенных на принципах взаимоуважения и равноправия.
Глава ведомства отчитался о совместной работе с спецслужбами соседствующих с Россией стран по предотвращению террористической деятельности Киевского режима. Так, совместными усилиями на границе РФ в начале этого года была пресечена попытка ввоза в страну более 500 взрывных устройств для осуществления терактов.
«Зачастую спровоцированная Западом кризисная ситуация выходит за пределы границ конфликтующих государств. Тем самым создаются угрозы регионального и глобального масштаба. Риски такого развития ситуации несёт сейчас конфликт США и Израиля с Ираном. Волнениями в мусульманской среде ещё до начала конфликта воспользовались главари международных террористических организаций. Ряд таких проявлений с коллегами стран СНГ пришлось экстренно купировать», — отметил Александр Бортников.
Директор ФСБ рассказал и о существующей проблеме биотерроризма в эпоху развития новых технологий искусственного интеллекта.
Также в ходе встречи главы делегации дали оценку текущей обстановки в странах СНГ и обменялись мнениями по вопросам необходимости многостороннего сотрудничества для принятия мер по пресечению общих угроз.
Ранее агентство рассказывало, что в 2024 году в России предотвратили 110 терактов. Более 1050 человек задержано за преступления в сфере терроризма.