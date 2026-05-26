В Иркутске состоялось заседание глав спецслужб стран СНГ

Открыл мероприятие генерал армии Александр Бортников.

Источник: ФСБ РФ

IrkutskMedia, 26 мая. Сегодня в Иркутской области прошло 58-е заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Открыл мероприятие генерал армии, директор ФСБ России Александр Бортников.

Как рассказали в пресс-службе ФСБ РФ, в собрании приняли участие делегации восьми стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В состав представителей вошли члены антитеррористических центров, Исполнительного комитета СНГ. В качестве наблюдателей выступили Службы внешней разведки Азербайджана и России.

Полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев огласил участникам мероприятия приветственное слово Владимира Путина. В послании глава государства отметил важность использования возможностей спецслужб в условиях сложившейся военно-политической ситуации в мире для защиты стран постсоветского пространства от потенциальных внешних угроз.

В своей вступительной речи Александр Бортников отметил необходимость совместной защиты интересов государств СНГ, построенных на принципах взаимоуважения и равноправия.

Глава ведомства отчитался о совместной работе с спецслужбами соседствующих с Россией стран по предотвращению террористической деятельности Киевского режима. Так, совместными усилиями на границе РФ в начале этого года была пресечена попытка ввоза в страну более 500 взрывных устройств для осуществления терактов.

«Зачастую спровоцированная Западом кризисная ситуация выходит за пределы границ конфликтующих государств. Тем самым создаются угрозы регионального и глобального масштаба. Риски такого развития ситуации несёт сейчас конфликт США и Израиля с Ираном. Волнениями в мусульманской среде ещё до начала конфликта воспользовались главари международных террористических организаций. Ряд таких проявлений с коллегами стран СНГ пришлось экстренно купировать», — отметил Александр Бортников.

Директор ФСБ рассказал и о существующей проблеме биотерроризма в эпоху развития новых технологий искусственного интеллекта.

Также в ходе встречи главы делегации дали оценку текущей обстановки в странах СНГ и обменялись мнениями по вопросам необходимости многостороннего сотрудничества для принятия мер по пресечению общих угроз.

Ранее агентство рассказывало, что в 2024 году в России предотвратили 110 терактов. Более 1050 человек задержано за преступления в сфере терроризма.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
