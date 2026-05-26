В МИД России назвали главную цель ударов по центрам принятия решений на Украине

Переход России к системным ударам по военным объектам Украины и центрам принятия решений имеет своей главной целью ослабление Киева, который фактически отказывается урегулировать конфликт мирным путем. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Источник: AP 2024

«Сейчас Россия приняла решение, главнокомандующий принял решение о том, что необходимо максимально содействовать ослаблению Украины. В частности наносить удары по тем объектам, которые расположены в Киеве. Достаточно долгое время Россия не наносила туда удары. Это не подействовало на Киев. Сейчас применение такого рода действий должно работать исключительно на ослабление Киева, возможностей его ВПК [военно-промышленного комплекса], его возможности управления военными действиями. Я надеюсь, что это возымеет свое влияние на украинскую сторону», — подчеркнул он.

Мирошник отметил также, что политико-дипломатический подход к урегулированию конфликта на Украине не привел к конкретным результатам из-за позиции Киева, поэтому Россия взяла курс на «военное ослабление» украинской стороны.

«В данном случае Украина не оставляет нам выбора», — подытожил он, не исключив однако возвращения к дипломатическому пути решения кризиса на Украине.

Российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве, заявили в МИД РФ. Это станет ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, который «переполнил чашу терпения» Москвы. В связи с этим министерство призвало иностранцев как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
