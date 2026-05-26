Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Юрий Слюсарь провел встречу с Уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой

Свой рабочий визит в Ростовскую область 25 мая Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова начала со встречи с губернатором Юрием Слюсарем.

Свой рабочий визит в Ростовскую область 25 мая Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова начала со встречи с губернатором Юрием Слюсарем.

Яна Лантратова рассказала, что накануне она выезжала на место трагедии в Старобельск Луганской Народной Республики, где вместе с иностранными журналистами посетила учебный корпус колледжа и общежитие, подвергшиеся удару ВСУ. Яна Лантратова также навестила пострадавших в Луганской Республиканской клинической больнице.

Юрий Слюсарь рассказал, что жители Дона разделяют боль тяжелой утраты с жителями Старобельска, со всей Луганской Народной Республикой и каждым, кого коснулась эта трагедия.

«Присоединяюсь к решительным требованиям омбудсмена — добиваться объективной оценки произошедшего со стороны международного сообщества. Я лично и все на Дону разделяем эту боль с жителями Старобельска. Мы рядом — и географически, и сердцем», — подчеркнул губернатор.

В ходе рабочей встречи российский омбудсмен и донской губернатор обсудили поддержку граждан, прибывающих из Украины и воссоединённых территорий, а также семей участников СВО.

Юрий Слюсарь рассказал, что Ростовская область одной из первых откликнулась на беду и начала оказывать действенную помощь пострадавшим. На Дону были сразу же развернуты пункты временного размещения граждан.

В 23 пунктах сейчас проживает более 2 тысяч прибывших с территорий Донбасса и Украины, четверть из которых — дети. Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили 19 тысяч человек.

В рамках гуманитарной помощи 614 детей зачислены в детские сады, почти 3,9 тысячи — в школы, свыше 1100 — в колледжи и техникумы.

«С донским губернатором обсудили, как дальше будем вместе помогать людям из Донбасса, участникам СВО и их семьям. Договорились внимательно следить за тем, чтобы у каждого была поддержка. Большое человеческое спасибо жителям Дона. Ваша доброта — в каждом ребёнке, в каждой семье, которой помогли. Именно такое участие и есть наша общая сила», — убеждена Яна Лантратова.

В ходе рабочего визита Яна Лантратова провела прием граждан, посетила один из пунктов временного размещения, расположенных в Ростове-на-Дону, и пообщалась с проживающими там людьми.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше