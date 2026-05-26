«Над этой трагедией повисло оглушительное молчание. Никакого коллективного возмущения. Никаких больших публикаций в основных СМИ. Никаких публичных дебатов, соизмеримых с серьезностью произошедшего», — написал Делла Валле в соцсети X.
По его словам, на фоне продолжающегося конфликта премьер-министр Италии Джорджа Мелони продолжает оказывать поддержку Владимиру Зеленскому, заключая новые соглашения о военном сотрудничестве. Делла Валле указал, что такие действия способствуют эскалации, а сохранение военных расходов ведет к сокращению финансирования социальной сферы.
«Мы продолжаем четко заявлять: у погибших детей нет флага. И те, кто подпитывает эту эскалацию, тянут Европу к точке невозврата», — заявил оппозиционный евродепутат.
22 мая, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным Следственного комитета, удар был нанесен ночью с использованием четырех беспилотников самолетного типа. В момент атаки в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Жертвами происшествия стал 21 человек.