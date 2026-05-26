Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Валле: после трагедии в ЛНР в ЕС царит оглушительное молчание

Евродепутат от итальянской оппозиционной партии «Движение пяти звезд» Данило Делла Валле заявил об отсутствии реакции в Европе на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР), в результате которого погиб 21 человек. Политик отметил, что в европейских странах не наблюдается возмущения в связи с гибелью детей.

Источник: РИА "Новости"

«Над этой трагедией повисло оглушительное молчание. Никакого коллективного возмущения. Никаких больших публикаций в основных СМИ. Никаких публичных дебатов, соизмеримых с серьезностью произошедшего», — написал Делла Валле в соцсети X.

По его словам, на фоне продолжающегося конфликта премьер-министр Италии Джорджа Мелони продолжает оказывать поддержку Владимиру Зеленскому, заключая новые соглашения о военном сотрудничестве. Делла Валле указал, что такие действия способствуют эскалации, а сохранение военных расходов ведет к сокращению финансирования социальной сферы.

«Мы продолжаем четко заявлять: у погибших детей нет флага. И те, кто подпитывает эту эскалацию, тянут Европу к точке невозврата», — заявил оппозиционный евродепутат.

22 мая, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным Следственного комитета, удар был нанесен ночью с использованием четырех беспилотников самолетного типа. В момент атаки в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Жертвами происшествия стал 21 человек.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше