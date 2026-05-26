За нелегальный майнинг в России могут ввести уголовную ответственность

В России насчитывается около 190 тысяч теневых майнеров, а ущерб от них за прошлый год оценивается в 280 миллионов долларов. По словам Васильева, из-за этого страдает энергосистема страны и снижаются налоговые сборы. В качестве примера он привел уголовное дело о хищении электричества на сумму более 4 миллионов долларов: крупная майнинговая ферма была спрятана в лесу и работала под видом сельскохозяйственного предприятия, а добытую криптовалюту организаторы выводили за рубеж.