За нелегальный майнинг в России могут ввести уголовную ответственность

Следственный комитет России разработал законопроект, предлагающий ввести ответственность за наиболее опасные проявления незаконного майнинга криптовалют. Об этом сообщил руководитель отдела аналитического сопровождения следствия Главного следственного управления СК РФ Станислав Васильев на Международном форуме по безопасности.
По его словам, речь идет не о тотальном запрете добычи цифровых валют, а об уголовном наказании за деятельность, которая наносит крупный ущерб или приносит нелегальный доход.
«Этот проект предусматривает установление уголовной ответственности за наиболее опасные проявления незаконного майнинга. Грубые нарушения в этой сфере, причиняющие значительный ущерб экономике и энергетической инфраструктуре, должны приводить к неотвратимой и соразмерной ответственности», — пояснил представитель СКР.
В России насчитывается около 190 тысяч теневых майнеров, а ущерб от них за прошлый год оценивается в 280 миллионов долларов. По словам Васильева, из-за этого страдает энергосистема страны и снижаются налоговые сборы. В качестве примера он привел уголовное дело о хищении электричества на сумму более 4 миллионов долларов: крупная майнинговая ферма была спрятана в лесу и работала под видом сельскохозяйственного предприятия, а добытую криптовалюту организаторы выводили за рубеж.
Представитель СКР подчеркнул, что ведомство обладает достаточным опытом и техническими возможностями, чтобы пресекать подобный бизнес и находить преступников, даже если они пытаются укрыться «в цифровой тени».