Посол РФ в Белграде: ЕС нацелен на смещение Вучича

«Я остаюсь в полной уверенности, что данные акции, как и предыдущие масштабные протестные движения, организованы и поддерживают извне. Когда мы говорим извне, имеется в виду Брюссель, Европейский союз, но и определенные круги, так или иначе связанные с Европейским союзом или ключевыми странами ЕС, — добавил он. — Многие мне могут возразить, указывая на то, что в ходе протестов в данной акции, субботней, никаких символов, флагов, иной символики Евросоюза не было. Не было, потому что с этой символикой связана старая, так называемая, оппозиция, которая себя дискредитировала. Новая оппозиция хочет показать, что ничего с ними общего не имеет. И я все-таки уверен, что это определенная акция прикрытия».