Посол РФ в Белграде: ЕС нацелен на смещение Вучича

Посол Российской Федерации в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире программы «Вести» заявил, что Европейский союз намерен добиться отстранения от власти президента Сербии Александра Вучича и консолидированной вокруг него правящей верхушки.

Источник: AP 2024

Как отметил дипломат, по мере приближения выборов в Сербии, в первую очередь парламентских, следует ожидать «дальнейшей активизации протестного движения». Его целью, по словам посла, станет дестабилизация обстановки в стране.

«Я остаюсь в полной уверенности, что данные акции, как и предыдущие масштабные протестные движения, организованы и поддерживают извне. Когда мы говорим извне, имеется в виду Брюссель, Европейский союз, но и определенные круги, так или иначе связанные с Европейским союзом или ключевыми странами ЕС, — добавил он. — Многие мне могут возразить, указывая на то, что в ходе протестов в данной акции, субботней, никаких символов, флагов, иной символики Евросоюза не было. Не было, потому что с этой символикой связана старая, так называемая, оппозиция, которая себя дискредитировала. Новая оппозиция хочет показать, что ничего с ними общего не имеет. И я все-таки уверен, что это определенная акция прикрытия».

«Потом уже ближе к выборам или по итогам выборов, естественно, Евросоюз покажет себя в полной мере, цель которого сместить Александра Вучича и правящую верхушку, которая консолидирована вокруг него», — подчеркнул Боцан-Харченко.

