NSJ: российский крейсер «Адмирал Нахимов» может стать беспрецедентной угрозой для НАТО

Модернизация крейсера «Адмирал Нахимов» превратит его в самый тяжеловооруженный надводный корабль в мире. Судно времен холодной войны получит усовершенствованные ракеты-перехватчики, средства корабельной обороны ближнего боя, усовершенствованные корабельные системы противовоздушной обороны и даже гиперзвуковое оружие, пишет американский журнал The National Security Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что оснащение «Адмирала Нахимова» — военного корабля класса «Киров» (проект 1144 «Орлан») постройки 1980-х годов — гиперзвуковыми ракетами значительно усилит наступательную огневую мощь российского крейсера.

В ходе модернизации «Адмирал Нахимов» получит корабельные ракеты «Форт-М», усовершенствованные системы зенитно-артиллерийского прикрытия типа С-300, ракеты для поражения наземных целей, корабельные артиллерийские установки АК-192, противоракетные комплексы ближнего действия и новое противолодочное вооружение.

К тому же он вооружен множеством других средств поражения: 20 большими сверхзвуковыми ракетами «Гранит», 40 ракетами малой дальности 9К33 «Оса» и 96 ракетами большой дальности С-300. На корабле установлена система ближнего боя «Каштан», в состав которой входят пушки Гатлинга и восемь ракет малой дальности 9М322. Это вооружение предназначено для уничтожения авианосцев противника, поясняет NSJ.

Ранее сообщалось, что на российском корабле будут размещены 60 гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон», которые меньше по размеру и намного быстрее, чем устаревшие корабельные ракеты Р-700 «Гранит».

Если Россия действительно вооружит модернизированный крейсер гиперзвуковыми ракетами и оснастит его системой высокоскоростной компьютерной обработки данных, сетью датчиков дальнего действия и усовершенствованной системой управления огнем, то США и многие другие страны НАТО столкнутся с масштабной и потенциально беспрецедентной угрозой, приходит к выводу NSJ.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
