NSJ: российский крейсер «Адмирал Нахимов» может стать беспрецедентной угрозой для НАТО

В статье говорится, что оснащение «Адмирала Нахимова» — военного корабля класса «Киров» (проект 1144 «Орлан») постройки 1980-х годов — гиперзвуковыми ракетами значительно усилит наступательную огневую мощь российского крейсера.
В ходе модернизации «Адмирал Нахимов» получит корабельные ракеты «Форт-М», усовершенствованные системы зенитно-артиллерийского прикрытия типа С-300, ракеты для поражения наземных целей, корабельные артиллерийские установки АК-192, противоракетные комплексы ближнего действия и новое противолодочное вооружение.
К тому же он вооружен множеством других средств поражения: 20 большими сверхзвуковыми ракетами «Гранит», 40 ракетами малой дальности 9К33 «Оса» и 96 ракетами большой дальности С-300. На корабле установлена система ближнего боя «Каштан», в состав которой входят пушки Гатлинга и восемь ракет малой дальности 9М322. Это вооружение предназначено для уничтожения авианосцев противника, поясняет NSJ.
Если Россия действительно вооружит модернизированный крейсер гиперзвуковыми ракетами и оснастит его системой высокоскоростной компьютерной обработки данных, сетью датчиков дальнего действия и усовершенствованной системой управления огнем, то США и многие другие страны НАТО столкнутся с масштабной и потенциально беспрецедентной угрозой, приходит к выводу NSJ.