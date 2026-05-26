Детские лагеря Красноярского края готовы к открытию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Этим летом на территории Красноярского края будут открыты 803 лагеря с дневным пребыванием, 58 загородных оздоровительных и 18 палаточных лагерей.

Источник: НИА Красноярск

О подготовке и проведении летнего оздоровительного сезона губернатору Михаилу Котюкову доложили на заседании президиума Правительства Красноярского края.

По словам министра образования Красноярского края Татьяны Гридасовой, в загородных оздоровительных лагерях региона завершается приёмка. Для обеспечения безопасности детей, они оснащены системами видеонаблюдения, кнопками тревожного вызова, телефонной связью и контрольнопропускными пунктами, все территории ограждены. Идёт проверка антитеррористической защищённости, отработаны все вопросы по организации медицинской помощи.

Всего летом в крае и за его пределами отдохнут почти 120 тыс ребят. Расходы на эти цели из краевого бюджета составят более 2,1 млрд рублей.

«Летом текущего года 132 ребёнка, добившихся результатов и успехов в различных видах деятельности, будут направлены в загородный лагерь на территории Японского моря полностью за счёт средств краевого бюджета. Также в загородных лагерях, расположенных в Краснодарском, Приморском края, на курортах КМВ отдохнут 518 детей Арктики, а также 35 детей, проживающих на территории юга Эвенкии», — сообщила на заседании министр образования края.

Традиционно ребятам различных льготных категорий будет предоставлена возможность бесплатного отдыха в загородных оздоровительных лагерях. Это дети, в том числе с ОВЗ, из многодетных и малоимущих семей, в первоочередном порядке путёвки предоставляются детям участников СВО.

Стоит отметить, что впервые в этом году по поручению губернатора Красноярского края в каждом загородном оздоровительном лагере будут работать педагоги-психологи. В их задачи входит контролировать общую эмоциональную обстановку в детских коллективах, при необходимости помогать выходить из конфликтных ситуаций. Специалисты прошли соответствующие курсы и готовы к работе с детьми.

«В ходе проведения летней оздоровительной кампании основные акценты сделать на Год единства народов России, на вопросы патриотического воспитания, на привлечение к занятиям с ребятами ветеранов СВО. Мы на прошлой неделе в рамках завершения программы Сибирский характер говорили об этом с нашими ветеранами, у ребят много инициатив», — отметил Михаил Котюков, обратившись к участникам заседания.

Также глава региона поручил всем профильным ведомствам держать на постоянном контроле вопросы качественной подготовки инфраструктуры, обеспечения безопасности, организации питания и досуга детей и подростков.

В 2026 году на укрепление материальнотехнической базы загородных оздоровительных лагерей предусмотрено свыше 347,1 млн рублей. Будут приобретены и смонтированы 5 новых модульных зданий корпусов и пищеблоков, проведены капитальные и текущие ремонты 18 муниципальных и 11 краевых загородных лагерей.

Почти 500 ребят отдохнут в красноярском лагере «Березка», который был закрыт в 2011 году и открывается после капитального ремонта.

