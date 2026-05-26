«Беларусь похожа на Татарстан». Что обсуждали Лукашенко и Минниханов

Программа визита.
Рабочий визит Рустама Минниханова стартовал вечером 23 мая в Бресте, где главу Татарстана встретил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. На следующий день программа началась с посещения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» — символа мужества защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны. Минниханов возложил цветы к монументу «Мужество».
Затем делегация Татарстана ознакомилась с работой Молодежного патриотического центра, где за время его существования прошли обучение более 26 тысяч подростков, включая ребят из регионов России.
Позже в этот же день Минниханов прибыл в Минск. Утро 25 мая началось с церемонии возложения цветов к монументу Победы в столице Беларуси. Также раис Татарстана посетил Образовательный центр МЧС Республики Беларусь, где граждан обучают действиям в чрезвычайных ситуациях с использованием интерактивных тренажеров и технологий виртуальной реальности.
Ключевым событием визита стала встреча с Александром Лукашенко во Дворце Независимости.
«Беларусь очень похожа на Татарстан».
В ходе беседы с белорусским лидером Рустам Минниханов поделился впечатлениями от поездки в Брестскую область, выразив восхищение работой по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.
Александр Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Минниханова за посещение Брестской крепости и отметил, что в Беларуси крайне бережно относятся к памятникам защитникам Отечества.
Особо Лукашенко выделил высокий уровень развития Татарстана, сравнив республику с Беларусью. «Я вам уже говорил, что Беларусь очень похожа на Татарстан. Очень аккуратно, чисто у вас, дисциплину держите. Я знаю с тех еще молодых времен, насколько вы уважали порядок и дисциплину. Это приносит успех», — заявил он.
Отдельную благодарность президент Беларуси выразил за организацию в Казани концерта-реквиема «Каждый третий», посвященного памяти жертв Великой Отечественной войны. Масштабное мероприятие прошло в апреле 2026 года в комплексе «Казань Экспо».
От нефтехимии до тракторостроения.
Вопросы экономического взаимодействия стали центральной темой переговоров. Как подчеркнул Рустам Минниханов, Беларусь остается одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Татарстана. В 2025 году товарооборот между сторонами составил 718 миллионов долларов.
«Мы взаимодействуем по самому широкому спектру отраслей, в том числе это нефтехимия, машиностроение, агропромышленный комплекс, лесное хозяйство, транспорт и так далее. Особое место среди наших партнеров занимает Минский тракторный завод. Значительная часть сельхозтехники Татарстана — производства данного предприятия», — отметил раис Татарстана на встрече с премьер-министром Александром Турчиным.
Более детально перспективы сотрудничества обсуждались в формате рабочего обеда. Стороны уделили особое внимание вопросам промышленной кооперации и реализации совместных проектов.
Товарооборот до 2 миллиардов долларов.
Визит Минниханова состоялся на фоне активной работы по наращиванию двустороннего товарооборота. Ранее, в феврале 2026 года, на 12-м заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Татарстана заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич заявил о потенциале роста товарооборота до 1,5−2 миллиардов долларов в год. Именно такие задачи были поставлены по итогам встречи Лукашенко и Минниханова в 2023 году.
Новым перспективным направлением может стать модернизация трамвайной техники Татарстана. Создание новых машин с использованием существующих трамвайных тележек позволит практически вдвое снизить стоимость техники. Первый модернизированный трамвай уже выходит на маршрут в Нижнекамске.
Значительное внимание в ходе визита было уделено развитию контактов на уровне регионов. В 2026 году уже состоялись обоюдные визиты делегаций Брестской области и Татарстана. В ходе ответного визита Минниханова в Брест подписан План мероприятий по сотрудничеству на 2026−2027 годы. Стороны рассматривают возможность локализации производства агродронов в одном из промышленных парков Брестской области.
Активизация контактов между регионами Беларуси и Татарстана позволяет рассчитывать на скорое достижение амбициозных экономических показателей. Как отметил вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич, «стороны прошли путь от простой торговли до глубокой научно-технической кооперации».
Рабочий визит Рустама Минниханова в Беларусь в очередной раз подтвердил высокий уровень стратегического партнерства между Татарстаном и республикой. Гуманитарная составляющая — уважение к общей исторической памяти и патриотическое воспитание — органично дополнила экономическую повестку. Достигнутые договоренности создают основу для нового этапа реализации совместных проектов.