«Беларусь похожа на Татарстан». Что обсуждали Лукашенко и Минниханов

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Республику Беларусь, в ходе которой провел переговоры с Президентом Александром Лукашенко и Премьер-министром Александром Турчиным. Визит, начавшийся 23 мая с посещения Брестской области, подтвердил высокий уровень партнерства между Татарстаном и Беларусью, а также обозначил новые ориентиры в двустороннем сотрудничестве.

Источник: пресс-служба раиса РТ

Подробнее о визите — в материале «АиФ-Казань».

Программа визита.

Рабочий визит Рустама Минниханова стартовал вечером 23 мая в Бресте, где главу Татарстана встретил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. На следующий день программа началась с посещения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» — символа мужества защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны. Минниханов возложил цветы к монументу «Мужество».

Затем делегация Татарстана ознакомилась с работой Молодежного патриотического центра, где за время его существования прошли обучение более 26 тысяч подростков, включая ребят из регионов России.

Позже в этот же день Минниханов прибыл в Минск. Утро 25 мая началось с церемонии возложения цветов к монументу Победы в столице Беларуси. Также раис Татарстана посетил Образовательный центр МЧС Республики Беларусь, где граждан обучают действиям в чрезвычайных ситуациях с использованием интерактивных тренажеров и технологий виртуальной реальности.

Ключевым событием визита стала встреча с Александром Лукашенко во Дворце Независимости.

«Беларусь очень похожа на Татарстан».

В ходе беседы с белорусским лидером Рустам Минниханов поделился впечатлениями от поездки в Брестскую область, выразив восхищение работой по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.

Александр Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Минниханова за посещение Брестской крепости и отметил, что в Беларуси крайне бережно относятся к памятникам защитникам Отечества.

Особо Лукашенко выделил высокий уровень развития Татарстана, сравнив республику с Беларусью. «Я вам уже говорил, что Беларусь очень похожа на Татарстан. Очень аккуратно, чисто у вас, дисциплину держите. Я знаю с тех еще молодых времен, насколько вы уважали порядок и дисциплину. Это приносит успех», — заявил он.

Отдельную благодарность президент Беларуси выразил за организацию в Казани концерта-реквиема «Каждый третий», посвященного памяти жертв Великой Отечественной войны. Масштабное мероприятие прошло в апреле 2026 года в комплексе «Казань Экспо».

От нефтехимии до тракторостроения.

Вопросы экономического взаимодействия стали центральной темой переговоров. Как подчеркнул Рустам Минниханов, Беларусь остается одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Татарстана. В 2025 году товарооборот между сторонами составил 718 миллионов долларов.

«Мы взаимодействуем по самому широкому спектру отраслей, в том числе это нефтехимия, машиностроение, агропромышленный комплекс, лесное хозяйство, транспорт и так далее. Особое место среди наших партнеров занимает Минский тракторный завод. Значительная часть сельхозтехники Татарстана — производства данного предприятия», — отметил раис Татарстана на встрече с премьер-министром Александром Турчиным.

Более детально перспективы сотрудничества обсуждались в формате рабочего обеда. Стороны уделили особое внимание вопросам промышленной кооперации и реализации совместных проектов.

Товарооборот до 2 миллиардов долларов.

Визит Минниханова состоялся на фоне активной работы по наращиванию двустороннего товарооборота. Ранее, в феврале 2026 года, на 12-м заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Татарстана заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич заявил о потенциале роста товарооборота до 1,5−2 миллиардов долларов в год. Именно такие задачи были поставлены по итогам встречи Лукашенко и Минниханова в 2023 году.

Новым перспективным направлением может стать модернизация трамвайной техники Татарстана. Создание новых машин с использованием существующих трамвайных тележек позволит практически вдвое снизить стоимость техники. Первый модернизированный трамвай уже выходит на маршрут в Нижнекамске.

Значительное внимание в ходе визита было уделено развитию контактов на уровне регионов. В 2026 году уже состоялись обоюдные визиты делегаций Брестской области и Татарстана. В ходе ответного визита Минниханова в Брест подписан План мероприятий по сотрудничеству на 2026−2027 годы. Стороны рассматривают возможность локализации производства агродронов в одном из промышленных парков Брестской области.

Активизация контактов между регионами Беларуси и Татарстана позволяет рассчитывать на скорое достижение амбициозных экономических показателей. Как отметил вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич, «стороны прошли путь от простой торговли до глубокой научно-технической кооперации».

Рабочий визит Рустама Минниханова в Беларусь в очередной раз подтвердил высокий уровень стратегического партнерства между Татарстаном и республикой. Гуманитарная составляющая — уважение к общей исторической памяти и патриотическое воспитание — органично дополнила экономическую повестку. Достигнутые договоренности создают основу для нового этапа реализации совместных проектов.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
