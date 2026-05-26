Politico назвало новых кандидатов от Европы на роль переговорщика с Россией

По информации Helsingin Sanomat, в ЕС действительно рассматривают кандидатуру финского президента Стубба на роль переговорщика с Россией от лица Европы. Политик даже выражал готовность участвовать в этом процессе. Однако Стубб не сможет выступить посредником в переговорах, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.