Лукашенко признался с какой страной хотел бы иметь самые лучшие отношения

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался с какой страной, он хотел бы иметь самые лучшие отношения, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Об этом было сказано во Дворце Независимости во время встречи белорусского лидера с главой Национального народного собрания парламента Алжира Ибрагимом Бугали.
Лукашенко обратил внимание на абсолютную открытость Минска в отношении Алжира. А также признался, с какой страной Беларусь хотела бы иметь наилучшие отношения.
— Мы абсолютно открыты для вашей страны. И очень хотели бы иметь с вами продвинутые, серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки, — подчеркнул глава республики.
Здесь же Лукашенко сказал о том, что общеизвестно, что в Северной, Центральной и Южной частях Африки есть государства, на которые Беларусь пытается опереться, сотрудничая со всем регионом.
— Было бы очень неплохо, если бы одной из таких стран был Алжир, — заметил белорусский президент.
