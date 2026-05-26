Ликвидация районных администраций в Челябинске продлена на год из-за судов

В Челябинске затянулся процесс ликвидации юридических лиц шести из семи районных администраций. Он ведется в рамках отката реформы местного самоуправления, который продолжается в городе с 2023 года. Юрлица администраций Калининского, Курчатовского, Металлургического, Советского, Тракторозаводского и Центрального районов формально будут существовать еще один год. Решение приняли на сегодняшнем заседании депутаты челябинской городской Думы.