Ликвидация районных администраций в Челябинске продлена на год из-за судов

Сейчас процесс ликвидации администрации как юрлица завершен лишь в Ленинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске затянулся процесс ликвидации юридических лиц шести из семи районных администраций. Он ведется в рамках отката реформы местного самоуправления, который продолжается в городе с 2023 года. Юрлица администраций Калининского, Курчатовского, Металлургического, Советского, Тракторозаводского и Центрального районов формально будут существовать еще один год. Решение приняли на сегодняшнем заседании депутаты челябинской городской Думы.

Как объяснил вице-спикер гордумы Иван Горнов, в настоящее время еще не завершен ряд судебных процессов, в которых фигурируют районные администрации. Полноценно завершить процедуру ликвидации получилось лишь в отношении администрации Ленинского района. Правопреемником всех районных советов депутатов, также упраздненных в ходе отката муниципальной реформы, стала челябинская городская Дума.