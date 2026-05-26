Молдавия запустила процедуру выхода из соглашений СНГ

Исполнительный комитет СНГ получил от Молдавии уведомление о выходе из ряда ключевых соглашений Содружества, при этом Кишинев выразил намерение сохранить экономическое взаимодействие. Как сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, соответствующая процедура уже запущена.

Источник: Reuters

«Молдова уведомила нас. Процедуру мы запустили. Она продлится целый год. Но также прозвучала заявка от Кишинева, что он желает остаться в экономическом сотрудничестве СНГ», — заявил Лебедев в ходе круглого стола «35 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, задачи, перспективы».

Ранее президент Молдавии Майя Санду утвердила решения о выходе страны из базовых документов СНГ — Соглашения о создании Содружества, его Устава и Алма-Атинской декларации. После вступления этих решений в силу Кишинев направил соответствующее уведомление в Исполком СНГ.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
