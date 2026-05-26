«Исключительно прагматичный характер»: эксперт о визите японской делегации в РФ

Ранее сообщалось, что в Россию прибыли глава бюро торговой политики Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Кацуеси Араи и советник бюро по европейским делам МИД Японии Макото Исикава. Отмечалось, что японская делегация обсудит защиту активов японских компаний.
Эксперт указывает на то, что в последнее время наблюдаются некоторые позитивные сдвиги в позиции Токио по отношению к Москве. Но, по его словам, стоит понимать, что они носят исключительно прагматичный характер.
По мнению Лоенко, дискуссия может не ограничиться одним лишь вопросом сохранения японских активов — участники встречи также могут обсудить вопросы рыболовства, а одной из ключевых тем повестки могут стать российские энергоресурсы.
Война США и Израиля против Ирана показала, что Япония не может обеспечить свою энергетическую безопасность в текущих условиях: 54% экспорта нефти приходится на Саудовскую Аравию и 34% — на ОАЭ. Сегодня для Японии вопрос поставок энергоресурсов является одним из ключевых.
Эксперт обращает внимание на то, что Япония является страной Большой семерки и присоединилась ко всем ключевым санкциям в отношении России, в том числе и в отношении энергоресурсов.
Как Япония будет договариваться, не идя вразрез с союзниками, сложно представить.
В мае Россию посетил японский парламентарий Мунэо Судзуки. Лоенко отмечает, что политик часто приезжает в Москву, но последняя поездка выглядела, как некое «прощупывание почвы».
Член Палаты советников парламента Японии, создатель и глава политической партии «Новая партия Даити» Мунэо Судзуки прилетел в Москву в начале мая. Этот 78-летний японский политик давно занимается темой отношений двух стран и не первый раз выступает посредником между властями Японии и России.
Эксперт напоминает, что по итогам визита Судзуки заявил о предварительных договоренностях по организации переговоров на высоком уровне. В частности, он сообщил, что летом на саммите в Маниле планируется встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Японии Тосимицу Мотэги. Однако российская и японская стороны выступили с опровержением этой информации.
Посмотрим, какие заявления будут сделаны в ходе нынешнего визита японской делегации и стоит ли ожидать встречи двух министров.
Ранее Минобороны Японии выразило обеспокоенность военной активностью России на Дальнем Востоке. Еще одним опасением Токио было названо стратегическое взаимодействие РФ с Китаем.