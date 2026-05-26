«Исключительно прагматичный характер»: эксперт о визите японской делегации в РФ

В Россию прибыла делегация представителей Минэкономики и МИД Японии. Редакция Новостей Mail узнала у политолога-японоведа Михаила Лоенко, какие темы станут главными на встречах с представителями российских профильных ведомств и какова главная цель визита японцев в РФ. Подробности — в материале.

Авторы и эксперты
Михаил Лоенко
Политолог-японовед
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее сообщалось, что в Россию прибыли глава бюро торговой политики Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Кацуеси Араи и советник бюро по европейским делам МИД Японии Макото Исикава. Отмечалось, что японская делегация обсудит защиту активов японских компаний.

Эксперт указывает на то, что в последнее время наблюдаются некоторые позитивные сдвиги в позиции Токио по отношению к Москве. Но, по его словам, стоит понимать, что они носят исключительно прагматичный характер.

По мнению Лоенко, дискуссия может не ограничиться одним лишь вопросом сохранения японских активов — участники встречи также могут обсудить вопросы рыболовства, а одной из ключевых тем повестки могут стать российские энергоресурсы.

Война США и Израиля против Ирана показала, что Япония не может обеспечить свою энергетическую безопасность в текущих условиях: 54% экспорта нефти приходится на Саудовскую Аравию и 34% — на ОАЭ. Сегодня для Японии вопрос поставок энергоресурсов является одним из ключевых.

Михаил Лоенко
политолог-японовед, программный ассистент Российского совета по международным делам

Эксперт обращает внимание на то, что Япония является страной Большой семерки и присоединилась ко всем ключевым санкциям в отношении России, в том числе и в отношении энергоресурсов.

Как Япония будет договариваться, не идя вразрез с союзниками, сложно представить.

Михаил Лоенко
политолог-японовед, программный ассистент Российского совета по международным делам

Первые анонсы визита деловой делегации в Москву появились, когда начался конфликт США и Израиля против Ирана, напоминает собеседник Новостей Mail. Но тогда эти планы опровергли — как российская, так и японская сторона.

В мае Россию посетил японский парламентарий Мунэо Судзуки. Лоенко отмечает, что политик часто приезжает в Москву, но последняя поездка выглядела, как некое «прощупывание почвы».

Член Палаты советников парламента Японии, создатель и глава политической партии «Новая партия Даити» Мунэо Судзуки прилетел в Москву в начале мая. Этот 78-летний японский политик давно занимается темой отношений двух стран и не первый раз выступает посредником между властями Японии и России.

Эксперт напоминает, что по итогам визита Судзуки заявил о предварительных договоренностях по организации переговоров на высоком уровне. В частности, он сообщил, что летом на саммите в Маниле планируется встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Японии Тосимицу Мотэги. Однако российская и японская стороны выступили с опровержением этой информации.

Посмотрим, какие заявления будут сделаны в ходе нынешнего визита японской делегации и стоит ли ожидать встречи двух министров.

Михаил Лоенко
политолог-японовед, программный ассистент Российского совета по международным делам

Ранее Минобороны Японии выразило обеспокоенность военной активностью России на Дальнем Востоке. Еще одним опасением Токио было названо стратегическое взаимодействие РФ с Китаем.

