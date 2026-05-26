Полковник Ходаренок считает, что по Киеву нанесут удары невиданной ранее силы

Вооруженные силы России приступают к подготовке системных ударов по объектам Вооруженных сил Украины в Киеве, а также по украинским центрам принятия решений. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок предположил, как они будут осуществляться на практике.
Решение по новым ударам принято в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории.
США и другим государствам, имеющим представительства в Киеве, рекомендовано эвакуировать дипломатический персонал и своих граждан из украинской столицы. Европейские страны проигнорировали предупреждение российского МИДа о начале планомерных ударов по Киеву, покидать украинскую столицу европейские дипломаты не намерены. Об этом заявила посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.
В таком случае возникает вопрос — «Вас предупредили?» и начинает действовать правило — «Кто не спрятался, я не виноват».
Жителям же Киева настоятельно рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, а также к местам дислокации подразделений ВСУ.
Нельзя исключать, что системные удары по объектам Вооруженных сил Украины в Киеве, а также по украинским центрам принятия решений приобретут характер воздушной операции, то есть будет представлять собой совокупность согласованных и взаимосвязанных массированных и групповых ударов, проводимых Воздушно-космическими силами, Военно-морским флотом, Ракетными войсками и артиллерией (РВиА), а также силами и средствами других видов ВС РФ и родов войск.
Можно не сомневаться, что в настоящее время завершается подготовка подобной операции, которая включает принятие решения, постановку задач войскам, планирование операции, организацию взаимодействия, организацию всестороннего обеспечения и управления. Словом, вносятся последние уточнения в планы-графики нанесения массированных ударов. А то, что это будет серия ударов невиданной ранее силы, в результате которой кварталы правительственных зданий в столице Украины будут снесены под ноль, сомневаться не приходится.
Скорее всего, в массированных и групповых ударах будут задействованы все имеющиеся у российской армии средства поражения — крылатые ракеты воздушного и морского базирования, аэробаллистические ракеты типа «Кинжал», оперативно-тактические баллистические ракеты типа «Искандер-М» и крылатые ракеты «Искандер-К», гиперзвуковые ракеты «Циркон», ударные беспилотные летательные аппараты самых различных типов и модификаций.~ По особо важным объектам города Киева будут применены ракетные комплексы «Орешник».~
Помимо этого, предполагается применение значительного количества ложных целей с целью дезориентации РЛС и огневых средств противника, а также действия подразделений и частей РЭБ с целью дезорганизации радиоэлектронных средств и управления войсками противника, снижения эффективности его боевых средств, оружия и разведки.
Под центрами принятия решений (военные обычно называют их пунктами высших звеньев управления), скорее всего, понимается комплекс зданий военно-политического руководства Украины, то есть дома и кварталы, в которых размещаются органы исполнительной, законодательной и судебной власти Украины. Скорее всего, предполагаются удары по заглубленным и подземным командным пунктам.
Нельзя исключать, что в этих целях будут применены противобункерные средства поражения нового типа. Будут завалены входы и выходы из подземных сооружений, вызваны подвижки в слое грунта с целью обрушения перекрытий и окончательного вывода из строя этих сооружений. А точные планы подземных и заглубленных центров управления у российской стороны, надо полагать, имеются. В свое время их строительство курировало 15-е главное управление КГБ СССР (так называемое бункерное).
Какого-либо эффективного противодействия со стороны сил и средств противовоздушной обороны ВСУ не предполагается. Во-первых, боевой состав зенитных ракетных войск для прикрытия такого объекта как Киев явно недостаточен. По самым приблизительным подсчетам, сил и средств требуется, по крайней мере, втрое больше.
Самое главное, у ЗРВ Воздушных сил Украины сейчас наблюдается огромный дефицит зенитных управляемых ракет (особенно предназначенных для стрельбы по баллистическим целям). Поэтому сорвать предстоящую воздушную операцию ВС РФ у ВСУ никак не получится.
Если противник начнет огрызаться и наносить удары по объектам на территории России, то, вполне возможно, действия ВС РФ будут персонализированы, то есть удары будут наноситься по местам пребывания не только высшего руководящего состава ВСУ, но и ведущих политиков Украины.
Помимо этого, с учетом менталитета политического класса Украины, удары ВС РФ могут наноситься по элитным квартирам и загородным домам депутатского корпуса и членов правительства украинского государства.
То есть порядок действий в подобном случае может быть и такой — поставил, к примеру, украинский политик свою подпись под планом удара по объектам на территории России, на следующее утро проснулся — а квартиры, загородного дома и парка элитных автомобилей у него уже нет.
Скорее всего, не удары по объектам ВПК в Киеве, а именно такие точечные бомбардировки могут самым серьезным образом повлиять на позицию политического класса Украины в вопросах подвижек к мирным договоренностям с Российской Федерацией.
Или же возможны и другие варианты — организовали ВСУ удар по России, а на следующей день в Киеве минус два моста через Днепр, еще раз организовали — минус здание Верховной рады, не одумались — получили разрушение гидротехнических объектов на реке Днепр.
Никаким другим способом достучаться до сознания и пробудить разум у украинских политиков, скорее всего, не получится.
Поэтому предстоящая воздушная операция ВС РФ представляет собой вернейшую дорогу к миру. А сограждане и сподвижники президента Украины после серии катастрофических для Киева ударов могут с полными на то основаниями задать вопрос главе государства: «Ну, что, Владимир Александрович, довыкалывался?».
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).