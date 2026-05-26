Лукашенко предупредил, чего не должна делать Молдова

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с экс-президентом Игорем Додоном, председателем Партии социалистов Молдовы предупредил, чего не должна делать эта страна. Подробности приводит БелТА.
— Не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это для меня главное, и я публично хотел сказать, что Молдова и молдаване — это наша любовь, — подчеркнул Александр Лукашенко.
По словам главы республики, Беларусь с большим уважением относилась к Молдове и ее гражданам. Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона не хочет этого потерять:
— И вы, надеюсь, тоже.
Ранее Александр Лукашенко признался, что с ужасом слышит и воспринимает про Молдову.
Тем временем Лукашенко назвал регион России, на который Беларусь похожа порядком и дисциплиной.
Также президент признался, с какой страной хотел бы иметь самые лучшие отношения.