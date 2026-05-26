«С ужасом это слышу и воспринимаю». Лукашенко сказал, какая информация все чаще звучит про Молдову

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с экс-президентом Игорем Додоном, председателем Партии социалистов Молдовы во вторник, 26 мая, признался, что с ужасом слышит и воспринимает про названную страну. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
— По-дружески хочу услышать ответ на вопрос о суверенитете и независимости Молдовы, — заметил глава Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, в последнее время все чаще из разных источников звучит информация о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства.
— Откровенно скажу, я как человек влюбленный в вашу страну (ты это хорошо знаешь) с ужасом это слышу и воспринимаю, — заявил президент Беларуси.
Глава государства обратил внимание на суверенитет и независимость, которые стоят дорого и являются главным для любой страны. Лукашенко, обращаясь к Додону, попросил его и сторонников ни в коем случае не допустить уничтожения цветущей, прекрасной, пусть и небольшой по размерам страны, как Молдова.
Ранее Александр Лукашенко признался, с какой страной хотел бы иметь самые лучшие отношения.
Тем временем Лукашенко обратился к президенту Грузии, сказав о будущем страны.
Также глава государства назвал регион России, на который Беларусь похожа порядком и дисциплиной.