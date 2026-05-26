Додон назвал Лукашенко большим патриотом Молдовы

Комментируя встречу с белорусским лидером, Додон отметил, что испытывает «двоякое чувство» — уважение к словам главы республики о Молдове и сожаление о позиции действующего руководства страны.
«Досада в том, что вы понимаете то, что не понимает нынешний президент Республики Молдова», — цитирует слова Додона, адресованные Лукашенко, агентство «БелТА».
Молдавский экс-президент добавил, что ему «больно», когда лидер другой страны проявляет большее понимание к Молдове, чем собственные власти.
Ранее Лукашенко призвал Молдову не терять прежних партнеров и подчеркнул, что Беларусь с уважением относится к молдавскому народу и двусторонним отношениям.
Отдельно белорусский лидер заявил, что поступает информация о возможных планах Молдовы «чуть ли не стать частью другого государства». В связи с этим Лукашенко призвал Додона и его сторонников ни в коем случае не допустить «уничтожения такой цветущей, прекрасной, пусть небольшой по размерам, страны, как Молдова».